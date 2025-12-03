SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / InvestZone2
Surya Diansyah

InvestZone2

Surya Diansyah
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
21 (34.42%)
Verlusttrades:
40 (65.57%)
Bester Trade:
199.00 USD
Schlechtester Trade:
-106.12 USD
Bruttoprofit:
2 964.27 USD (68 782 pips)
Bruttoverlust:
-3 463.35 USD (78 590 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (591.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
595.86 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
71.85%
Max deposit load:
10.39%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.46
Long-Positionen:
43 (70.49%)
Short-Positionen:
18 (29.51%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
141.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-86.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-566.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-566.54 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-3.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
717.54 USD
Maximaler:
1 075.46 USD (20.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.07% (1 075.46 USD)
Kapital:
2.51% (109.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 49
EURJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -351
EURJPY -64
AUDJPY 34
CADJPY -150
NZDJPY 135
GBPJPY -95
CHFJPY 85
USDJPY -93
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -7.8K
EURJPY -1K
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +199.00 USD
Schlechtester Trade: -106 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +591.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -566.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
No MC Strategy!!! 

InvestZone 2nd Account

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


Keine Bewertungen
2025.12.03 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
