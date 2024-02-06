- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 328
Gewinntrades:
1 017 (76.58%)
Verlusttrades:
311 (23.42%)
Bester Trade:
20 347.00 JPY
Schlechtester Trade:
-4 601.00 JPY
Bruttoprofit:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
Bruttoverlust:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (6 102.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41 493.00 JPY (15)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
60.89%
Max deposit load:
9.64%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
38.18
Long-Positionen:
626 (47.14%)
Short-Positionen:
702 (52.86%)
Profit-Faktor:
4.27
Mathematische Gewinnerwartung:
715.93 JPY
Durchschnittlicher Profit:
1 221.09 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-936.00 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-20 715.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 715.00 JPY (6)
Wachstum pro Monat :
0.32%
Jahresprognose:
4.77%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 781.00 JPY
Maximaler:
24 901.00 JPY (1.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.40% (16 441.00 JPY)
Kapital:
54.77% (707 732.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1328
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20 347.00 JPY
Schlechtester Trade: -4 601 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 102.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20 715.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axiory-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
itexsys-Platform
|2.00 × 1
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
169%
0
0
USD
USD
1.5M
JPY
JPY
152
97%
1 328
76%
61%
4.26
715.93
JPY
JPY
55%
1:400