Signale / MetaTrader 5 / AUDCAD Aggressive
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
152 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 169%
Axiory-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 328
Gewinntrades:
1 017 (76.58%)
Verlusttrades:
311 (23.42%)
Bester Trade:
20 347.00 JPY
Schlechtester Trade:
-4 601.00 JPY
Bruttoprofit:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
Bruttoverlust:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (6 102.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41 493.00 JPY (15)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
60.89%
Max deposit load:
9.64%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
38.18
Long-Positionen:
626 (47.14%)
Short-Positionen:
702 (52.86%)
Profit-Faktor:
4.27
Mathematische Gewinnerwartung:
715.93 JPY
Durchschnittlicher Profit:
1 221.09 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-936.00 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-20 715.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 715.00 JPY (6)
Wachstum pro Monat :
0.32%
Jahresprognose:
4.77%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 781.00 JPY
Maximaler:
24 901.00 JPY (1.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.40% (16 441.00 JPY)
Kapital:
54.77% (707 732.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 1328
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20 347.00 JPY
Schlechtester Trade: -4 601 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 102.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20 715.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axiory-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.08 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopieren

