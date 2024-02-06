시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AUDCAD Aggressive
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
0 리뷰
안정성
154
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 169%
Axiory-Live
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 329
이익 거래:
1 018 (76.59%)
손실 거래:
311 (23.40%)
최고의 거래:
20 347.00 JPY
최악의 거래:
-4 601.00 JPY
총 수익:
1 242 023.00 JPY (177 966 pips)
총 손실:
-291 867.00 JPY (99 528 pips)
연속 최대 이익:
25 (6 102.00 JPY)
연속 최대 이익:
41 493.00 JPY (15)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
59.73%
최대 입금량:
9.64%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
38.16
롱(주식매수):
627 (47.18%)
숏(주식차입매도):
702 (52.82%)
수익 요인:
4.26
기대수익:
714.94 JPY
평균 이익:
1 220.06 JPY
평균 손실:
-938.48 JPY
연속 최대 손실:
6 (-20 715.00 JPY)
연속 최대 손실:
-20 715.00 JPY (6)
월별 성장률:
0.31%
연간 예측:
3.78%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 781.00 JPY
최대한의:
24 901.00 JPY (1.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.40% (16 441.00 JPY)
자본금별:
54.77% (707 732.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 1329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20 347.00 JPY
최악의 거래: -4 601 JPY
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +6 102.00 JPY
연속 최대 손실: -20 715.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axiory-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AUDCAD Aggressive
월별 30 USD
169%
0
0
USD
1.5M
JPY
154
97%
1 329
76%
60%
4.25
714.94
JPY
55%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.