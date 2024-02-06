SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AUDCAD Aggressive
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
0 comentarios
Fiabilidad
152 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 169%
Axiory-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 328
Transacciones Rentables:
1 017 (76.58%)
Transacciones Irrentables:
311 (23.42%)
Mejor transacción:
20 347.00 JPY
Peor transacción:
-4 601.00 JPY
Beneficio Bruto:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
Pérdidas Brutas:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (6 102.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
41 493.00 JPY (15)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
60.89%
Carga máxima del depósito:
9.64%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
38.18
Transacciones Largas:
626 (47.14%)
Transacciones Cortas:
702 (52.86%)
Factor de Beneficio:
4.27
Beneficio Esperado:
715.93 JPY
Beneficio medio:
1 221.09 JPY
Pérdidas medias:
-936.00 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-20 715.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20 715.00 JPY (6)
Crecimiento al mes:
0.32%
Pronóstico anual:
4.77%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 781.00 JPY
Máxima:
24 901.00 JPY (1.64%)
Reducción relativa:
De balance:
2.40% (16 441.00 JPY)
De fondos:
54.77% (707 732.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 1328
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20 347.00 JPY
Peor transacción: -4 601 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +6 102.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -20 715.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axiory-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.08 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AUDCAD Aggressive
30 USD al mes
169%
0
0
USD
1.5M
JPY
152
97%
1 328
76%
61%
4.26
715.93
JPY
55%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.