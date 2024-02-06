- Incremento
Total de Trades:
1 328
Transacciones Rentables:
1 017 (76.58%)
Transacciones Irrentables:
311 (23.42%)
Mejor transacción:
20 347.00 JPY
Peor transacción:
-4 601.00 JPY
Beneficio Bruto:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
Pérdidas Brutas:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (6 102.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
41 493.00 JPY (15)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
60.89%
Carga máxima del depósito:
9.64%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
38.18
Transacciones Largas:
626 (47.14%)
Transacciones Cortas:
702 (52.86%)
Factor de Beneficio:
4.27
Beneficio Esperado:
715.93 JPY
Beneficio medio:
1 221.09 JPY
Pérdidas medias:
-936.00 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-20 715.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20 715.00 JPY (6)
Crecimiento al mes:
0.32%
Pronóstico anual:
4.77%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 781.00 JPY
Máxima:
24 901.00 JPY (1.64%)
Reducción relativa:
De balance:
2.40% (16 441.00 JPY)
De fondos:
54.77% (707 732.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1328
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axiory-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
