Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
0条评论
可靠性
152
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 169%
Axiory-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 328
盈利交易:
1 017 (76.58%)
亏损交易:
311 (23.42%)
最好交易:
20 347.00 JPY
最差交易:
-4 601.00 JPY
毛利:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
毛利亏损:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
最大连续赢利:
25 (6 102.00 JPY)
最大连续盈利:
41 493.00 JPY (15)
夏普比率:
0.32
交易活动:
60.89%
最大入金加载:
9.64%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
38.18
长期交易:
626 (47.14%)
短期交易:
702 (52.86%)
利润因子:
4.27
预期回报:
715.93 JPY
平均利润:
1 221.09 JPY
平均损失:
-936.00 JPY
最大连续失误:
6 (-20 715.00 JPY)
最大连续亏损:
-20 715.00 JPY (6)
每月增长:
0.32%
年度预测:
4.77%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
1 781.00 JPY
最大值:
24 901.00 JPY (1.64%)
相对跌幅:
结余:
2.40% (16 441.00 JPY)
净值:
54.77% (707 732.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 1328
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20 347.00 JPY
最差交易: -4 601 JPY
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +6 102.00 JPY
最大连续亏损: -20 715.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axiory-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
没有评论
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.08 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AUDCAD Aggressive
每月30 USD
169%
0
0
USD
1.5M
JPY
152
97%
1 328
76%
61%
4.26
715.93
JPY
55%
1:400
