交易:
1 328
盈利交易:
1 017 (76.58%)
亏损交易:
311 (23.42%)
最好交易:
20 347.00 JPY
最差交易:
-4 601.00 JPY
毛利:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
毛利亏损:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
最大连续赢利:
25 (6 102.00 JPY)
最大连续盈利:
41 493.00 JPY (15)
夏普比率:
0.32
交易活动:
60.89%
最大入金加载:
9.64%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
38.18
长期交易:
626 (47.14%)
短期交易:
702 (52.86%)
利润因子:
4.27
预期回报:
715.93 JPY
平均利润:
1 221.09 JPY
平均损失:
-936.00 JPY
最大连续失误:
6 (-20 715.00 JPY)
最大连续亏损:
-20 715.00 JPY (6)
每月增长:
0.32%
年度预测:
4.77%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
1 781.00 JPY
最大值:
24 901.00 JPY (1.64%)
相对跌幅:
结余:
2.40% (16 441.00 JPY)
净值:
54.77% (707 732.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1328
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20 347.00 JPY
最差交易: -4 601 JPY
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +6 102.00 JPY
最大连续亏损: -20 715.00 JPY
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
169%
0
0
USD
USD
1.5M
JPY
JPY
152
97%
1 328
76%
61%
4.26
715.93
JPY
JPY
55%
1:400