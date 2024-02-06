SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AUDCAD Aggressive
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
0 recensioni
Affidabilità
140 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 163%
Axiory-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 252
Profit Trade:
956 (76.35%)
Loss Trade:
296 (23.64%)
Best Trade:
20 347.00 JPY
Worst Trade:
-4 601.00 JPY
Profitto lordo:
1 200 475.00 JPY (168 043 pips)
Perdita lorda:
-282 700.00 JPY (95 006 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (6 102.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
41 493.00 JPY (15)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
60.89%
Massimo carico di deposito:
9.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
36.86
Long Trade:
581 (46.41%)
Short Trade:
671 (53.59%)
Fattore di profitto:
4.25
Profitto previsto:
733.05 JPY
Profitto medio:
1 255.73 JPY
Perdita media:
-955.07 JPY
Massime perdite consecutive:
6 (-20 715.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-20 715.00 JPY (6)
Crescita mensile:
0.09%
Previsione annuale:
1.20%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 781.00 JPY
Massimale:
24 901.00 JPY (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (16 441.00 JPY)
Per equità:
54.77% (707 732.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1252
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20 347.00 JPY
Worst Trade: -4 601 JPY
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6 102.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -20 715.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axiory-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.08 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.08 01:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AUDCAD Aggressive
30USD al mese
163%
0
0
USD
1.5M
JPY
140
97%
1 252
76%
61%
4.24
733.05
JPY
55%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.