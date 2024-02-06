- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 252
Profit Trade:
956 (76.35%)
Loss Trade:
296 (23.64%)
Best Trade:
20 347.00 JPY
Worst Trade:
-4 601.00 JPY
Profitto lordo:
1 200 475.00 JPY (168 043 pips)
Perdita lorda:
-282 700.00 JPY (95 006 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (6 102.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
41 493.00 JPY (15)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
60.89%
Massimo carico di deposito:
9.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
36.86
Long Trade:
581 (46.41%)
Short Trade:
671 (53.59%)
Fattore di profitto:
4.25
Profitto previsto:
733.05 JPY
Profitto medio:
1 255.73 JPY
Perdita media:
-955.07 JPY
Massime perdite consecutive:
6 (-20 715.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-20 715.00 JPY (6)
Crescita mensile:
0.09%
Previsione annuale:
1.20%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 781.00 JPY
Massimale:
24 901.00 JPY (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (16 441.00 JPY)
Per equità:
54.77% (707 732.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1252
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20 347.00 JPY
Worst Trade: -4 601 JPY
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6 102.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -20 715.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axiory-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
163%
0
0
USD
USD
1.5M
JPY
JPY
140
97%
1 252
76%
61%
4.24
733.05
JPY
JPY
55%
1:400