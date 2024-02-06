SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AUDCAD Aggressive
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
0 inceleme
Güvenilirlik
140 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 163%
Axiory-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 252
Kârla kapanan işlemler:
956 (76.35%)
Zararla kapanan işlemler:
296 (23.64%)
En iyi işlem:
20 347.00 JPY
En kötü işlem:
-4 601.00 JPY
Brüt kâr:
1 200 475.00 JPY (168 043 pips)
Brüt zarar:
-282 700.00 JPY (95 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (6 102.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
41 493.00 JPY (15)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
60.89%
Maks. mevduat yükü:
9.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
36.86
Alış işlemleri:
581 (46.41%)
Satış işlemleri:
671 (53.59%)
Kâr faktörü:
4.25
Beklenen getiri:
733.05 JPY
Ortalama kâr:
1 255.73 JPY
Ortalama zarar:
-955.07 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-20 715.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-20 715.00 JPY (6)
Aylık büyüme:
0.09%
Yıllık tahmin:
1.20%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 781.00 JPY
Maksimum:
24 901.00 JPY (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.40% (16 441.00 JPY)
Varlığa göre:
54.77% (707 732.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1252
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20 347.00 JPY
En kötü işlem: -4 601 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6 102.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -20 715.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axiory-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.08 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.08 01:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AUDCAD Aggressive
Ayda 30 USD
163%
0
0
USD
1.5M
JPY
140
97%
1 252
76%
61%
4.24
733.05
JPY
55%
1:400
