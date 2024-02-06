- Büyüme
İşlemler:
1 252
Kârla kapanan işlemler:
956 (76.35%)
Zararla kapanan işlemler:
296 (23.64%)
En iyi işlem:
20 347.00 JPY
En kötü işlem:
-4 601.00 JPY
Brüt kâr:
1 200 475.00 JPY (168 043 pips)
Brüt zarar:
-282 700.00 JPY (95 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (6 102.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
41 493.00 JPY (15)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
60.89%
Maks. mevduat yükü:
9.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
36.86
Alış işlemleri:
581 (46.41%)
Satış işlemleri:
671 (53.59%)
Kâr faktörü:
4.25
Beklenen getiri:
733.05 JPY
Ortalama kâr:
1 255.73 JPY
Ortalama zarar:
-955.07 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-20 715.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-20 715.00 JPY (6)
Aylık büyüme:
0.09%
Yıllık tahmin:
1.20%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 781.00 JPY
Maksimum:
24 901.00 JPY (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.40% (16 441.00 JPY)
Varlığa göre:
54.77% (707 732.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1252
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20 347.00 JPY
En kötü işlem: -4 601 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6 102.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -20 715.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axiory-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
