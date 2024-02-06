SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AUDCAD Aggressive
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
0 avis
Fiabilité
140 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 163%
Axiory-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 252
Bénéfice trades:
956 (76.35%)
Perte trades:
296 (23.64%)
Meilleure transaction:
20 347.00 JPY
Pire transaction:
-4 601.00 JPY
Bénéfice brut:
1 200 475.00 JPY (168 043 pips)
Perte brute:
-282 700.00 JPY (95 006 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (6 102.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
41 493.00 JPY (15)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
60.89%
Charge de dépôt maximale:
9.64%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
36.86
Longs trades:
581 (46.41%)
Courts trades:
671 (53.59%)
Facteur de profit:
4.25
Rendement attendu:
733.05 JPY
Bénéfice moyen:
1 255.73 JPY
Perte moyenne:
-955.07 JPY
Pertes consécutives maximales:
6 (-20 715.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-20 715.00 JPY (6)
Croissance mensuelle:
0.09%
Prévision annuelle:
1.20%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 781.00 JPY
Maximal:
24 901.00 JPY (1.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.40% (16 441.00 JPY)
Par fonds propres:
54.77% (707 732.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1252
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20 347.00 JPY
Pire transaction: -4 601 JPY
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +6 102.00 JPY
Perte consécutive maximale: -20 715.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axiory-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Aucun avis
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.08 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.08 01:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.