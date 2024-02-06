- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 328
Negociações com lucro:
1 017 (76.58%)
Negociações com perda:
311 (23.42%)
Melhor negociação:
20 347.00 JPY
Pior negociação:
-4 601.00 JPY
Lucro bruto:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
Perda bruta:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (6 102.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
41 493.00 JPY (15)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
60.89%
Depósito máximo carregado:
9.64%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
38.18
Negociações longas:
626 (47.14%)
Negociações curtas:
702 (52.86%)
Fator de lucro:
4.27
Valor esperado:
715.93 JPY
Lucro médio:
1 221.09 JPY
Perda média:
-936.00 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-20 715.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-20 715.00 JPY (6)
Crescimento mensal:
0.32%
Previsão anual:
4.77%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 781.00 JPY
Máximo:
24 901.00 JPY (1.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.40% (16 441.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
54.77% (707 732.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1328
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20 347.00 JPY
Pior negociação: -4 601 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +6 102.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -20 715.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axiory-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
169%
0
0
USD
USD
1.5M
JPY
JPY
152
97%
1 328
76%
61%
4.26
715.93
JPY
JPY
55%
1:400