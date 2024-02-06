SinaisSeções
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
0 comentários
Confiabilidade
152 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 169%
Axiory-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 328
Negociações com lucro:
1 017 (76.58%)
Negociações com perda:
311 (23.42%)
Melhor negociação:
20 347.00 JPY
Pior negociação:
-4 601.00 JPY
Lucro bruto:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
Perda bruta:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (6 102.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
41 493.00 JPY (15)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
60.89%
Depósito máximo carregado:
9.64%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
38.18
Negociações longas:
626 (47.14%)
Negociações curtas:
702 (52.86%)
Fator de lucro:
4.27
Valor esperado:
715.93 JPY
Lucro médio:
1 221.09 JPY
Perda média:
-936.00 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-20 715.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-20 715.00 JPY (6)
Crescimento mensal:
0.32%
Previsão anual:
4.77%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 781.00 JPY
Máximo:
24 901.00 JPY (1.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.40% (16 441.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
54.77% (707 732.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 1328
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20 347.00 JPY
Pior negociação: -4 601 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +6 102.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -20 715.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axiory-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Sem comentários
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.08 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AUDCAD Aggressive
30 USD por mês
169%
0
0
USD
1.5M
JPY
152
97%
1 328
76%
61%
4.26
715.93
JPY
55%
1:400
Copiar

