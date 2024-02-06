- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 328
利益トレード:
1 017 (76.58%)
損失トレード:
311 (23.42%)
ベストトレード:
20 347.00 JPY
最悪のトレード:
-4 601.00 JPY
総利益:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
総損失:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
最大連続の勝ち:
25 (6 102.00 JPY)
最大連続利益:
41 493.00 JPY (15)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
60.89%
最大入金額:
9.64%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
38.18
長いトレード:
626 (47.14%)
短いトレード:
702 (52.86%)
プロフィットファクター:
4.27
期待されたペイオフ:
715.93 JPY
平均利益:
1 221.09 JPY
平均損失:
-936.00 JPY
最大連続の負け:
6 (-20 715.00 JPY)
最大連続損失:
-20 715.00 JPY (6)
月間成長:
0.32%
年間予想:
4.77%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 781.00 JPY
最大の:
24 901.00 JPY (1.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.40% (16 441.00 JPY)
エクイティによる:
54.77% (707 732.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1328
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20 347.00 JPY
最悪のトレード: -4 601 JPY
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +6 102.00 JPY
最大連続損失: -20 715.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axiory-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
