シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AUDCAD Aggressive
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
レビュー0件
信頼性
152週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 169%
Axiory-Live
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 328
利益トレード:
1 017 (76.58%)
損失トレード:
311 (23.42%)
ベストトレード:
20 347.00 JPY
最悪のトレード:
-4 601.00 JPY
総利益:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
総損失:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
最大連続の勝ち:
25 (6 102.00 JPY)
最大連続利益:
41 493.00 JPY (15)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
60.89%
最大入金額:
9.64%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
38.18
長いトレード:
626 (47.14%)
短いトレード:
702 (52.86%)
プロフィットファクター:
4.27
期待されたペイオフ:
715.93 JPY
平均利益:
1 221.09 JPY
平均損失:
-936.00 JPY
最大連続の負け:
6 (-20 715.00 JPY)
最大連続損失:
-20 715.00 JPY (6)
月間成長:
0.32%
年間予想:
4.77%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 781.00 JPY
最大の:
24 901.00 JPY (1.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.40% (16 441.00 JPY)
エクイティによる:
54.77% (707 732.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 1328
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20 347.00 JPY
最悪のトレード: -4 601 JPY
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +6 102.00 JPY
最大連続損失: -20 715.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axiory-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.08 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AUDCAD Aggressive
30 USD/月
169%
0
0
USD
1.5M
JPY
152
97%
1 328
76%
61%
4.26
715.93
JPY
55%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください