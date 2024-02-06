СигналыРазделы
Matsuno Yoshihisa

AUDCAD Aggressive

Matsuno Yoshihisa
0 отзывов
Надежность
152 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 169%
Axiory-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 328
Прибыльных трейдов:
1 017 (76.58%)
Убыточных трейдов:
311 (23.42%)
Лучший трейд:
20 347.00 JPY
Худший трейд:
-4 601.00 JPY
Общая прибыль:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
Общий убыток:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (6 102.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
41 493.00 JPY (15)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
60.89%
Макс. загрузка депозита:
9.64%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
38.18
Длинных трейдов:
626 (47.14%)
Коротких трейдов:
702 (52.86%)
Профит фактор:
4.27
Мат. ожидание:
715.93 JPY
Средняя прибыль:
1 221.09 JPY
Средний убыток:
-936.00 JPY
Макс. серия проигрышей:
6 (-20 715.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-20 715.00 JPY (6)
Прирост в месяц:
0.32%
Годовой прогноз:
4.77%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 781.00 JPY
Максимальная:
24 901.00 JPY (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (16 441.00 JPY)
По эквити:
54.77% (707 732.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1328
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20 347.00 JPY
Худший трейд: -4 601 JPY
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +6 102.00 JPY
Макс. убыток в серии: -20 715.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.08 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.