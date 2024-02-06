- Прирост
Всего трейдов:
1 328
Прибыльных трейдов:
1 017 (76.58%)
Убыточных трейдов:
311 (23.42%)
Лучший трейд:
20 347.00 JPY
Худший трейд:
-4 601.00 JPY
Общая прибыль:
1 241 853.00 JPY (177 817 pips)
Общий убыток:
-291 097.00 JPY (99 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (6 102.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
41 493.00 JPY (15)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
60.89%
Макс. загрузка депозита:
9.64%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
38.18
Длинных трейдов:
626 (47.14%)
Коротких трейдов:
702 (52.86%)
Профит фактор:
4.27
Мат. ожидание:
715.93 JPY
Средняя прибыль:
1 221.09 JPY
Средний убыток:
-936.00 JPY
Макс. серия проигрышей:
6 (-20 715.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-20 715.00 JPY (6)
Прирост в месяц:
0.32%
Годовой прогноз:
4.77%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 781.00 JPY
Максимальная:
24 901.00 JPY (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (16 441.00 JPY)
По эквити:
54.77% (707 732.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1328
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20 347.00 JPY
Худший трейд: -4 601 JPY
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +6 102.00 JPY
Макс. убыток в серии: -20 715.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
