Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
121 Wochen
0 / 0 USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 40%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 327
Gewinntrades:
2 125 (49.11%)
Verlusttrades:
2 202 (50.89%)
Bester Trade:
392.00 BRL
Schlechtester Trade:
-376.00 BRL
Bruttoprofit:
149 161.00 BRL (480 625 pips)
Bruttoverlust:
-147 186.00 BRL (475 905 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (434.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 104.00 BRL (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
9.49%
Max deposit load:
24.77%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
34 Minuten
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
2 213 (51.14%)
Short-Positionen:
2 114 (48.86%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 BRL
Durchschnittlicher Profit:
70.19 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-66.84 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-940.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 411.00 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
-30.35%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
131.00 BRL
Maximaler:
5 142.00 BRL (42.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.51% (4 446.00 BRL)
Kapital:
6.02% (578.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINV25 296
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINZ25 260
WING26 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINV25 81
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINZ25 -431
WING26 -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINV25 -1.5K
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINZ25 -3.6K
WING26 -7.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +392.00 BRL
Schlechtester Trade: -376 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +434.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -940.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Keine Bewertungen
2025.12.24 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 18:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
