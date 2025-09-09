KurseKategorien
Währungen / PAHC
Zurück zum Aktien

PAHC: Phibro Animal Health Corporation - Class A

40.54 USD 1.96 (5.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PAHC hat sich für heute um 5.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.55 bis zu einem Hoch von 40.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Phibro Animal Health Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAHC News

Tagesspanne
38.55 40.55
Jahresspanne
16.16 41.56
Vorheriger Schlusskurs
38.58
Eröffnung
38.55
Bid
40.54
Ask
40.84
Tief
38.55
Hoch
40.55
Volumen
811
Tagesänderung
5.08%
Monatsänderung
12.42%
6-Monatsänderung
89.00%
Jahresänderung
81.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K