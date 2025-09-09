Währungen / PAHC
PAHC: Phibro Animal Health Corporation - Class A
40.54 USD 1.96 (5.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAHC hat sich für heute um 5.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.55 bis zu einem Hoch von 40.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Phibro Animal Health Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
38.55 40.55
Jahresspanne
16.16 41.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.58
- Eröffnung
- 38.55
- Bid
- 40.54
- Ask
- 40.84
- Tief
- 38.55
- Hoch
- 40.55
- Volumen
- 811
- Tagesänderung
- 5.08%
- Monatsänderung
- 12.42%
- 6-Monatsänderung
- 89.00%
- Jahresänderung
- 81.39%
