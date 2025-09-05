Moedas / PAHC
PAHC: Phibro Animal Health Corporation - Class A
39.52 USD 0.94 (2.44%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PAHC para hoje mudou para 2.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.55 e o mais alto foi 39.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Phibro Animal Health Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
38.55 39.90
Faixa anual
16.16 41.56
- Fechamento anterior
- 38.58
- Open
- 38.55
- Bid
- 39.52
- Ask
- 39.82
- Low
- 38.55
- High
- 39.90
- Volume
- 174
- Mudança diária
- 2.44%
- Mudança mensal
- 9.60%
- Mudança de 6 meses
- 84.24%
- Mudança anual
- 76.82%
