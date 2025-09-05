Divisas / PAHC
PAHC: Phibro Animal Health Corporation - Class A
38.58 USD 0.43 (1.10%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PAHC de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.43, mientras que el máximo ha alcanzado 39.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Phibro Animal Health Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
38.43 39.50
Rango anual
16.16 41.56
- Cierres anteriores
- 39.01
- Open
- 39.15
- Bid
- 38.58
- Ask
- 38.88
- Low
- 38.43
- High
- 39.50
- Volumen
- 406
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- 6.99%
- Cambio a 6 meses
- 79.86%
- Cambio anual
- 72.62%
