PAHC: Phibro Animal Health Corporation - Class A
39.01 USD 0.52 (1.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAHC за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.78, а максимальная — 39.55.
Следите за динамикой Phibro Animal Health Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
38.78 39.55
Годовой диапазон
16.16 41.56
- Предыдущее закрытие
- 39.53
- Open
- 39.55
- Bid
- 39.01
- Ask
- 39.31
- Low
- 38.78
- High
- 39.55
- Объем
- 489
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- 8.18%
- 6-месячное изменение
- 81.86%
- Годовое изменение
- 74.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.