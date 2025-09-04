КотировкиРазделы
PAHC
PAHC: Phibro Animal Health Corporation - Class A

39.01 USD 0.52 (1.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PAHC за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.78, а максимальная — 39.55.

Следите за динамикой Phibro Animal Health Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости PAHC

Дневной диапазон
38.78 39.55
Годовой диапазон
16.16 41.56
Предыдущее закрытие
39.53
Open
39.55
Bid
39.01
Ask
39.31
Low
38.78
High
39.55
Объем
489
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
8.18%
6-месячное изменение
81.86%
Годовое изменение
74.54%
