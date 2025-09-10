Dövizler / PAHC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PAHC: Phibro Animal Health Corporation - Class A
39.86 USD 0.68 (1.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PAHC fiyatı bugün -1.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.22 ve Yüksek fiyatı olarak 40.68 aralığında işlem gördü.
Phibro Animal Health Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAHC haberleri
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Phibro (PAHC)
- Phibro Animal Health (PAHC) Is Up 0.43% in One Week: What You Should Know
- Zacks.com featured highlights include Phibro Animal Health, Daktronics, UP Fintech and Gold Fields
- Is it a Prudent Move to Retain ALC Stock in Your Portfolio Now?
- 4 Best PEG-Based Value Stocks to Buy for Market-Beating Returns
- Is it the Right Time to Retain Abbott Stock in Your Portfolio?
- Alcon's UNITY VCS Shows Superior Efficiency in Studies, Stock Up
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- LH Stock Rises on Acquisition of BioReference Health's Select Assets
- The New Olink Target 48 Neurodegeneration Panel May Boost TMO Stock
- Should You Continue to Hold Integra Stock in Your Portfolio Now?
- Is it a Prudent Move to Retain MYGN Stock in Your Portfolio Now?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Exact Sciences Launches Cancerguard MCED Blood Test, Stock Climbs
- Should You Add IDEXX Stock to Your Portfolio Right Now?
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Phibro Animal Health direktörü Bendheim 857 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Phibro Animal Health (PAHC) director Bendheim sells $857k in shares
- Here's Why You Should Add NVST Stock to Your Portfolio Right Now
- Should You Continue to Hold EXAS Stock in Your Portfolio?
- Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Are Investors Undervaluing Phibro Animal Health (PAHC) Right Now?
Günlük aralık
39.22 40.68
Yıllık aralık
16.16 41.56
- Önceki kapanış
- 40.54
- Açılış
- 40.58
- Satış
- 39.86
- Alış
- 40.16
- Düşük
- 39.22
- Yüksek
- 40.68
- Hacim
- 901
- Günlük değişim
- -1.68%
- Aylık değişim
- 10.54%
- 6 aylık değişim
- 85.83%
- Yıllık değişim
- 78.34%
21 Eylül, Pazar