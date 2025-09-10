FiyatlarBölümler
Dövizler / PAHC
PAHC: Phibro Animal Health Corporation - Class A

39.86 USD 0.68 (1.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PAHC fiyatı bugün -1.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.22 ve Yüksek fiyatı olarak 40.68 aralığında işlem gördü.

Phibro Animal Health Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
39.22 40.68
Yıllık aralık
16.16 41.56
Önceki kapanış
40.54
Açılış
40.58
Satış
39.86
Alış
40.16
Düşük
39.22
Yüksek
40.68
Hacim
901
Günlük değişim
-1.68%
Aylık değişim
10.54%
6 aylık değişim
85.83%
Yıllık değişim
78.34%
21 Eylül, Pazar