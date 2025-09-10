Valute / PAHC
PAHC: Phibro Animal Health Corporation - Class A
39.86 USD 0.68 (1.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAHC ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.22 e ad un massimo di 40.68.
Segui le dinamiche di Phibro Animal Health Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
39.22 40.68
Intervallo Annuale
16.16 41.56
- Chiusura Precedente
- 40.54
- Apertura
- 40.58
- Bid
- 39.86
- Ask
- 40.16
- Minimo
- 39.22
- Massimo
- 40.68
- Volume
- 901
- Variazione giornaliera
- -1.68%
- Variazione Mensile
- 10.54%
- Variazione Semestrale
- 85.83%
- Variazione Annuale
- 78.34%
20 settembre, sabato