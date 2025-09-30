- Übersicht
JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1
Der Wechselkurs von JXN-PA hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.21 bis zu einem Hoch von 26.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JXN-PA heute?
Die Aktie von Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) notiert heute bei 26.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.72% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.29 und das Handelsvolumen erreichte 87. Das Live-Chart von JXN-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JXN-PA Dividenden?
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 wird derzeit mit 26.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JXN-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich JXN-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) zum aktuellen Kurs von 26.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.48 oder 26.78 platziert, während 87 und 0.53% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JXN-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JXN-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 müssen die jährliche Spanne 25.31 - 26.49 und der aktuelle Kurs 26.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.81% und 1.03%, bevor sie Orders zu 26.48 oder 26.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JXN-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Jackson Financial Inc.?
Der höchste Kurs von Jackson Financial Inc. (JXN-PA) im vergangenen Jahr lag bei 26.49. Innerhalb von 25.31 - 26.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Jackson Financial Inc.?
Der niedrigste Kurs von Jackson Financial Inc. (JXN-PA) im Laufe des Jahres betrug 25.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.48 und der Spanne 25.31 - 26.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JXN-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JXN-PA statt?
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.29 und 1.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.29
- Eröffnung
- 26.34
- Bid
- 26.48
- Ask
- 26.78
- Tief
- 26.21
- Hoch
- 26.49
- Volumen
- 87
- Tagesänderung
- 0.72%
- Monatsänderung
- 1.81%
- 6-Monatsänderung
- 1.03%
- Jahresänderung
- 1.03%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4