JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1

26.48 USD 0.19 (0.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JXN-PA hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.21 bis zu einem Hoch von 26.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JXN-PA heute?

Die Aktie von Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) notiert heute bei 26.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.72% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.29 und das Handelsvolumen erreichte 87. Das Live-Chart von JXN-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JXN-PA Dividenden?

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 wird derzeit mit 26.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JXN-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich JXN-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) zum aktuellen Kurs von 26.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.48 oder 26.78 platziert, während 87 und 0.53% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JXN-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JXN-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 müssen die jährliche Spanne 25.31 - 26.49 und der aktuelle Kurs 26.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.81% und 1.03%, bevor sie Orders zu 26.48 oder 26.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JXN-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Jackson Financial Inc.?

Der höchste Kurs von Jackson Financial Inc. (JXN-PA) im vergangenen Jahr lag bei 26.49. Innerhalb von 25.31 - 26.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Jackson Financial Inc.?

Der niedrigste Kurs von Jackson Financial Inc. (JXN-PA) im Laufe des Jahres betrug 25.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.48 und der Spanne 25.31 - 26.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JXN-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JXN-PA statt?

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.29 und 1.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.21 26.49
Jahresspanne
25.31 26.49
Vorheriger Schlusskurs
26.29
Eröffnung
26.34
Bid
26.48
Ask
26.78
Tief
26.21
Hoch
26.49
Volumen
87
Tagesänderung
0.72%
Monatsänderung
1.81%
6-Monatsänderung
1.03%
Jahresänderung
1.03%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4