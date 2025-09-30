CotaçõesSeções
JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1

26.48 USD 0.19 (0.72%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JXN-PA para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.21 e o mais alto foi 26.49.

Veja a dinâmica do par de moedas Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JXN-PA hoje?

Hoje Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) está avaliado em 26.48. O instrumento é negociado dentro de 0.72%, o fechamento de ontem foi 26.29, e o volume de negociação atingiu 87. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JXN-PA em tempo real.

As ações de Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 pagam dividendos?

Atualmente Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 está avaliado em 26.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.03% e USD. Monitore os movimentos de JXN-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JXN-PA?

Você pode comprar ações de Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) pelo preço atual 26.48. Ordens geralmente são executadas perto de 26.48 ou 26.78, enquanto 87 e 0.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JXN-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JXN-PA?

Investir em Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 envolve considerar a faixa anual 25.31 - 26.49 e o preço atual 26.48. Muitos comparam 1.81% e 1.03% antes de enviar ordens em 26.48 ou 26.78. Estude as mudanças diárias de preço de JXN-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Jackson Financial Inc.?

O maior preço de Jackson Financial Inc. (JXN-PA) no último ano foi 26.49. As ações oscilaram bastante dentro de 25.31 - 26.49, e a comparação com 26.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Jackson Financial Inc.?

O menor preço de Jackson Financial Inc. (JXN-PA) no ano foi 25.31. A comparação com o preço atual 26.48 e 25.31 - 26.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JXN-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JXN-PA?

No passado Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.29 e 1.03% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.21 26.49
Faixa anual
25.31 26.49
Fechamento anterior
26.29
Open
26.34
Bid
26.48
Ask
26.78
Low
26.21
High
26.49
Volume
87
Mudança diária
0.72%
Mudança mensal
1.81%
Mudança de 6 meses
1.03%
Mudança anual
1.03%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4