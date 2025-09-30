- Visão do mercado
JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1
A taxa do JXN-PA para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.21 e o mais alto foi 26.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JXN-PA hoje?
Hoje Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) está avaliado em 26.48. O instrumento é negociado dentro de 0.72%, o fechamento de ontem foi 26.29, e o volume de negociação atingiu 87. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JXN-PA em tempo real.
As ações de Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 pagam dividendos?
Atualmente Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 está avaliado em 26.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.03% e USD. Monitore os movimentos de JXN-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JXN-PA?
Você pode comprar ações de Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) pelo preço atual 26.48. Ordens geralmente são executadas perto de 26.48 ou 26.78, enquanto 87 e 0.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JXN-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JXN-PA?
Investir em Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 envolve considerar a faixa anual 25.31 - 26.49 e o preço atual 26.48. Muitos comparam 1.81% e 1.03% antes de enviar ordens em 26.48 ou 26.78. Estude as mudanças diárias de preço de JXN-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Jackson Financial Inc.?
O maior preço de Jackson Financial Inc. (JXN-PA) no último ano foi 26.49. As ações oscilaram bastante dentro de 25.31 - 26.49, e a comparação com 26.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Jackson Financial Inc.?
O menor preço de Jackson Financial Inc. (JXN-PA) no ano foi 25.31. A comparação com o preço atual 26.48 e 25.31 - 26.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JXN-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JXN-PA?
No passado Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.29 e 1.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.29
- Open
- 26.34
- Bid
- 26.48
- Ask
- 26.78
- Low
- 26.21
- High
- 26.49
- Volume
- 87
- Mudança diária
- 0.72%
- Mudança mensal
- 1.81%
- Mudança de 6 meses
- 1.03%
- Mudança anual
- 1.03%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4