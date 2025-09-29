JXN-PA股票今天的价格是多少？ Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1股票今天的定价为26.48。它在0.72%范围内交易，昨天的收盘价为26.29，交易量达到87。JXN-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1股票是否支付股息？ Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1目前的价值为26.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.03%和USD。实时查看图表以跟踪JXN-PA走势。

如何购买JXN-PA股票？ 您可以以26.48的当前价格购买Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1股票。订单通常设置在26.48或26.78附近，而87和0.53%显示市场活动。立即关注JXN-PA的实时图表更新。

如何投资JXN-PA股票？ 投资Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1需要考虑年度范围25.31 - 26.49和当前价格26.48。许多人在以26.48或26.78下订单之前，会比较1.81%和。实时查看JXN-PA价格图表，了解每日变化。

Jackson Financial Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Jackson Financial Inc.的最高价格是26.49。在25.31 - 26.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1的绩效。

Jackson Financial Inc.股票的最低价格是多少？ Jackson Financial Inc.（JXN-PA）的最低价格为25.31。将其与当前的26.48和25.31 - 26.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JXN-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。