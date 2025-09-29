JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1
今日JXN-PA汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点26.21和高点26.49进行交易。
关注Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
JXN-PA股票今天的价格是多少？
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1股票今天的定价为26.48。它在0.72%范围内交易，昨天的收盘价为26.29，交易量达到87。JXN-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1股票是否支付股息？
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1目前的价值为26.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.03%和USD。实时查看图表以跟踪JXN-PA走势。
如何购买JXN-PA股票？
您可以以26.48的当前价格购买Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1股票。订单通常设置在26.48或26.78附近，而87和0.53%显示市场活动。立即关注JXN-PA的实时图表更新。
如何投资JXN-PA股票？
投资Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1需要考虑年度范围25.31 - 26.49和当前价格26.48。许多人在以26.48或26.78下订单之前，会比较1.81%和。实时查看JXN-PA价格图表，了解每日变化。
Jackson Financial Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Jackson Financial Inc.的最高价格是26.49。在25.31 - 26.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1的绩效。
Jackson Financial Inc.股票的最低价格是多少？
Jackson Financial Inc.（JXN-PA）的最低价格为25.31。将其与当前的26.48和25.31 - 26.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JXN-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JXN-PA股票是什么时候拆分的？
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.29和1.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.29
- 开盘价
- 26.34
- 卖价
- 26.48
- 买价
- 26.78
- 最低价
- 26.21
- 最高价
- 26.49
- 交易量
- 87
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- 1.81%
- 6个月变化
- 1.03%
- 年变化
- 1.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值