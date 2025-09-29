报价部分
货币 / JXN-PA
回到股票

JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1

26.48 USD 0.19 (0.72%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JXN-PA汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点26.21和高点26.49进行交易。

关注Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JXN-PA股票今天的价格是多少？

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1股票今天的定价为26.48。它在0.72%范围内交易，昨天的收盘价为26.29，交易量达到87。JXN-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1股票是否支付股息？

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1目前的价值为26.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.03%和USD。实时查看图表以跟踪JXN-PA走势。

如何购买JXN-PA股票？

您可以以26.48的当前价格购买Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1股票。订单通常设置在26.48或26.78附近，而87和0.53%显示市场活动。立即关注JXN-PA的实时图表更新。

如何投资JXN-PA股票？

投资Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1需要考虑年度范围25.31 - 26.49和当前价格26.48。许多人在以26.48或26.78下订单之前，会比较1.81%和。实时查看JXN-PA价格图表，了解每日变化。

Jackson Financial Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Jackson Financial Inc.的最高价格是26.49。在25.31 - 26.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1的绩效。

Jackson Financial Inc.股票的最低价格是多少？

Jackson Financial Inc.（JXN-PA）的最低价格为25.31。将其与当前的26.48和25.31 - 26.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JXN-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JXN-PA股票是什么时候拆分的？

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.29和1.03%中可见。

日范围
26.21 26.49
年范围
25.31 26.49
前一天收盘价
26.29
开盘价
26.34
卖价
26.48
买价
26.78
最低价
26.21
最高价
26.49
交易量
87
日变化
0.72%
月变化
1.81%
6个月变化
1.03%
年变化
1.03%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值