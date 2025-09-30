QuotazioniSezioni
JXN-PA
JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1

26.48 USD 0.19 (0.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JXN-PA ha avuto una variazione del 0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.21 e ad un massimo di 26.49.

Segui le dinamiche di Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JXN-PA oggi?

Oggi le azioni Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 sono prezzate a 26.48. Viene scambiato all'interno di 0.72%, la chiusura di ieri è stata 26.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 87. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JXN-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 pagano dividendi?

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 è attualmente valutato a 26.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JXN-PA.

Come acquistare azioni JXN-PA?

Puoi acquistare azioni Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 al prezzo attuale di 26.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.48 o 26.78, mentre 87 e 0.53% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JXN-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JXN-PA?

Investire in Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 implica considerare l'intervallo annuale 25.31 - 26.49 e il prezzo attuale 26.48. Molti confrontano 1.81% e 1.03% prima di effettuare ordini su 26.48 o 26.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JXN-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Jackson Financial Inc.?

Il prezzo massimo di Jackson Financial Inc. nell'ultimo anno è stato 26.49. All'interno di 25.31 - 26.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Jackson Financial Inc.?

Il prezzo più basso di Jackson Financial Inc. (JXN-PA) nel corso dell'anno è stato 25.31. Confrontandolo con gli attuali 26.48 e 25.31 - 26.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JXN-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JXN-PA?

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.29 e 1.03%.

Intervallo Giornaliero
26.21 26.49
Intervallo Annuale
25.31 26.49
Chiusura Precedente
26.29
Apertura
26.34
Bid
26.48
Ask
26.78
Minimo
26.21
Massimo
26.49
Volume
87
Variazione giornaliera
0.72%
Variazione Mensile
1.81%
Variazione Semestrale
1.03%
Variazione Annuale
1.03%
