- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1
JXN-PAの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり26.21の安値と26.49の高値で取引されました。
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
JXN-PA株の現在の価格は？
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1の株価は本日26.48です。0.72%内で取引され、前日の終値は26.29、取引量は87に達しました。JXN-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1の株は配当を出しますか？
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1の現在の価格は26.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.03%やUSDにも注目します。JXN-PAの動きはライブチャートで確認できます。
JXN-PA株を買う方法は？
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1の株は現在26.48で購入可能です。注文は通常26.48または26.78付近で行われ、87や0.53%が市場の動きを示します。JXN-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
JXN-PA株に投資する方法は？
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1への投資では、年間の値幅25.31 - 26.49と現在の26.48を考慮します。注文は多くの場合26.48や26.78で行われる前に、1.81%や1.03%と比較されます。JXN-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Jackson Financial Inc.の株の最高値は？
Jackson Financial Inc.の過去1年の最高値は26.49でした。25.31 - 26.49内で株価は大きく変動し、26.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Jackson Financial Inc.の株の最低値は？
Jackson Financial Inc.(JXN-PA)の年間最安値は25.31でした。現在の26.48や25.31 - 26.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JXN-PAの動きはライブチャートで確認できます。
JXN-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.29、1.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.29
- 始値
- 26.34
- 買値
- 26.48
- 買値
- 26.78
- 安値
- 26.21
- 高値
- 26.49
- 出来高
- 87
- 1日の変化
- 0.72%
- 1ヶ月の変化
- 1.81%
- 6ヶ月の変化
- 1.03%
- 1年の変化
- 1.03%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前