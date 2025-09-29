クォートセクション
通貨 / JXN-PA
JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1

26.48 USD 0.19 (0.72%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JXN-PAの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり26.21の安値と26.49の高値で取引されました。

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

JXN-PA株の現在の価格は？

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1の株価は本日26.48です。0.72%内で取引され、前日の終値は26.29、取引量は87に達しました。JXN-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1の株は配当を出しますか？

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1の現在の価格は26.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.03%やUSDにも注目します。JXN-PAの動きはライブチャートで確認できます。

JXN-PA株を買う方法は？

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1の株は現在26.48で購入可能です。注文は通常26.48または26.78付近で行われ、87や0.53%が市場の動きを示します。JXN-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

JXN-PA株に投資する方法は？

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1への投資では、年間の値幅25.31 - 26.49と現在の26.48を考慮します。注文は多くの場合26.48や26.78で行われる前に、1.81%や1.03%と比較されます。JXN-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Jackson Financial Inc.の株の最高値は？

Jackson Financial Inc.の過去1年の最高値は26.49でした。25.31 - 26.49内で株価は大きく変動し、26.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Jackson Financial Inc.の株の最低値は？

Jackson Financial Inc.(JXN-PA)の年間最安値は25.31でした。現在の26.48や25.31 - 26.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JXN-PAの動きはライブチャートで確認できます。

JXN-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.29、1.03%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.21 26.49
1年のレンジ
25.31 26.49
以前の終値
26.29
始値
26.34
買値
26.48
買値
26.78
安値
26.21
高値
26.49
出来高
87
1日の変化
0.72%
1ヶ月の変化
1.81%
6ヶ月の変化
1.03%
1年の変化
1.03%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待