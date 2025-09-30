- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1
Le taux de change de JXN-PA a changé de 0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.21 et à un maximum de 26.49.
Suivez la dynamique Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JXN-PA aujourd'hui ?
L'action Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 est cotée à 26.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.72%, a clôturé hier à 26.29 et son volume d'échange a atteint 87. Le graphique en temps réel du cours de JXN-PA présente ces mises à jour.
L'action Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 verse-t-elle des dividendes ?
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 est actuellement valorisé à 26.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JXN-PA.
Comment acheter des actions JXN-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 au cours actuel de 26.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.48 ou de 26.78, le 87 et le 0.53% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JXN-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JXN-PA ?
Investir dans Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.31 - 26.49 et le prix actuel 26.48. Beaucoup comparent 1.81% et 1.03% avant de passer des ordres à 26.48 ou 26.78. Consultez le graphique du cours de JXN-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Jackson Financial Inc. ?
Le cours le plus élevé de Jackson Financial Inc. l'année dernière était 26.49. Au cours de 25.31 - 26.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.29 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Jackson Financial Inc. ?
Le cours le plus bas de Jackson Financial Inc. (JXN-PA) sur l'année a été 25.31. Sa comparaison avec 26.48 et 25.31 - 26.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JXN-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JXN-PA a-t-elle été divisée ?
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.29 et 1.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.29
- Ouverture
- 26.34
- Bid
- 26.48
- Ask
- 26.78
- Plus Bas
- 26.21
- Plus Haut
- 26.49
- Volume
- 87
- Changement quotidien
- 0.72%
- Changement Mensuel
- 1.81%
- Changement à 6 Mois
- 1.03%
- Changement Annuel
- 1.03%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4