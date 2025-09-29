КотировкиРазделы
Валюты / JXN-PA
Назад в Рынок акций США

JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1

26.38 USD 0.09 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JXN-PA за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.21, а максимальная — 26.40.

Следите за динамикой Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JXN-PA сегодня?

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) сегодня оценивается на уровне 26.38. Инструмент торгуется в пределах 0.34%, вчерашнее закрытие составило 26.29, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JXN-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1?

Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 в настоящее время оценивается в 26.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.65% и USD. Отслеживайте движения JXN-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции JXN-PA?

Вы можете купить акции Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) по текущей цене 26.38. Ордера обычно размещаются около 26.38 или 26.68, тогда как 47 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JXN-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JXN-PA?

Инвестирование в Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 предполагает учет годового диапазона 25.31 - 26.49 и текущей цены 26.38. Многие сравнивают 1.42% и 0.65% перед размещением ордеров на 26.38 или 26.68. Изучайте ежедневные изменения цены JXN-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Jackson Financial Inc.?

Самая высокая цена Jackson Financial Inc. (JXN-PA) за последний год составила 26.49. Акции заметно колебались в пределах 25.31 - 26.49, сравнение с 26.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Jackson Financial Inc.?

Самая низкая цена Jackson Financial Inc. (JXN-PA) за год составила 25.31. Сравнение с текущими 26.38 и 25.31 - 26.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JXN-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JXN-PA?

В прошлом Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.29 и 0.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.21 26.40
Годовой диапазон
25.31 26.49
Предыдущее закрытие
26.29
Open
26.34
Bid
26.38
Ask
26.68
Low
26.21
High
26.40
Объем
47
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
1.42%
6-месячное изменение
0.65%
Годовое изменение
0.65%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.