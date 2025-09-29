- Обзор рынка
JXN-PA: Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1
Курс JXN-PA за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.21, а максимальная — 26.40.
Следите за динамикой Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JXN-PA сегодня?
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) сегодня оценивается на уровне 26.38. Инструмент торгуется в пределах 0.34%, вчерашнее закрытие составило 26.29, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JXN-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1?
Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 в настоящее время оценивается в 26.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.65% и USD. Отслеживайте движения JXN-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции JXN-PA?
Вы можете купить акции Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 (JXN-PA) по текущей цене 26.38. Ордера обычно размещаются около 26.38 или 26.68, тогда как 47 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JXN-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JXN-PA?
Инвестирование в Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 предполагает учет годового диапазона 25.31 - 26.49 и текущей цены 26.38. Многие сравнивают 1.42% и 0.65% перед размещением ордеров на 26.38 или 26.68. Изучайте ежедневные изменения цены JXN-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Jackson Financial Inc.?
Самая высокая цена Jackson Financial Inc. (JXN-PA) за последний год составила 26.49. Акции заметно колебались в пределах 25.31 - 26.49, сравнение с 26.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Jackson Financial Inc.?
Самая низкая цена Jackson Financial Inc. (JXN-PA) за год составила 25.31. Сравнение с текущими 26.38 и 25.31 - 26.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JXN-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JXN-PA?
В прошлом Jackson Financial Inc. Depositary Shares, each representing a 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.29 и 0.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.29
- Open
- 26.34
- Bid
- 26.38
- Ask
- 26.68
- Low
- 26.21
- High
- 26.40
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 1.42%
- 6-месячное изменение
- 0.65%
- Годовое изменение
- 0.65%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%