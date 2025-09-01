KurseKategorien
INTU: Intuit Inc

674.96 USD 12.28 (1.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INTU hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 665.53 bis zu einem Hoch von 693.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Intuit Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
665.53 693.38
Jahresspanne
532.64 813.48
Vorheriger Schlusskurs
662.68
Eröffnung
667.74
Bid
674.96
Ask
675.26
Tief
665.53
Hoch
693.38
Volumen
5.988 K
Tagesänderung
1.85%
Monatsänderung
3.01%
6-Monatsänderung
10.02%
Jahresänderung
9.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K