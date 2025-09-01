Währungen / INTU
INTU: Intuit Inc
674.96 USD 12.28 (1.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INTU hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 665.53 bis zu einem Hoch von 693.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intuit Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
665.53 693.38
Jahresspanne
532.64 813.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 662.68
- Eröffnung
- 667.74
- Bid
- 674.96
- Ask
- 675.26
- Tief
- 665.53
- Hoch
- 693.38
- Volumen
- 5.988 K
- Tagesänderung
- 1.85%
- Monatsänderung
- 3.01%
- 6-Monatsänderung
- 10.02%
- Jahresänderung
- 9.21%
