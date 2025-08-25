通貨 / INTU
INTU: Intuit Inc
674.96 USD 12.28 (1.85%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INTUの今日の為替レートは、1.85%変化しました。日中、通貨は1あたり665.53の安値と693.38の高値で取引されました。
Intuit Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTU News
1日のレンジ
665.53 693.38
1年のレンジ
532.64 813.48
- 以前の終値
- 662.68
- 始値
- 667.74
- 買値
- 674.96
- 買値
- 675.26
- 安値
- 665.53
- 高値
- 693.38
- 出来高
- 5.988 K
- 1日の変化
- 1.85%
- 1ヶ月の変化
- 3.01%
- 6ヶ月の変化
- 10.02%
- 1年の変化
- 9.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K