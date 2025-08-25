クォートセクション
通貨 / INTU
INTU: Intuit Inc

674.96 USD 12.28 (1.85%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INTUの今日の為替レートは、1.85%変化しました。日中、通貨は1あたり665.53の安値と693.38の高値で取引されました。

Intuit Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
665.53 693.38
1年のレンジ
532.64 813.48
以前の終値
662.68
始値
667.74
買値
674.96
買値
675.26
安値
665.53
高値
693.38
出来高
5.988 K
1日の変化
1.85%
1ヶ月の変化
3.01%
6ヶ月の変化
10.02%
1年の変化
9.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K