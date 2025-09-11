Dövizler / INTU
INTU: Intuit Inc
687.92 USD 12.96 (1.92%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INTU fiyatı bugün 1.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 682.95 ve Yüksek fiyatı olarak 700.00 aralığında işlem gördü.
Intuit Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
INTU haberleri
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Intuit Reaffirms Q1 & Fiscal 2026 Guidance: Is It on Track to Deliver?
- KeyBanc, büyüme görünümü nedeniyle Intuit hisse fiyat hedefini 825 dolarda tuttu
- Intuit stock price target maintained at $825 by KeyBanc on growth outlook
- Intuit hissesi, AI stratejisi ve üst pazar hamlesi ile Stifel’de Al notunu koruyor
- Intuit stock holds Buy rating at Stifel on AI strategy and upmarket push
- Analistler, analist günü sonrası INTU hakkında olumlu görüş bildirdi
- Analysts positive on INTU after analyst day
- BMO, yapay zeka ivmesi nedeniyle Intuit hisse fiyat hedefini 870 dolarda tuttu
- Intuit stock price target reiterated at $870 by BMO on AI momentum
- RBC Capital, güçlü orta pazar büyümesi nedeniyle Intuit hisse senedi notunu yineledi
- Intuit stock rating reiterated by RBC Capital on strong mid-market growth
- Mizuho, Intuit hissesi için Outperform notunu 875 dolar hedef fiyatla yineliyor
- Mizuho reiterates Outperform rating on Intuit stock with $875 target
- Intuit Inc. (INTU) Analyst/Investor Day Transcript
- Intuit reaffirms fiscal 2026 guidance at investor day event
- Investors Heavily Search Intuit Inc. (INTU): Here is What You Need to Know
- Intuit: Reiterate Buy As The Bull Case Gets Stronger (NASDAQ:INTU)
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Intuit: Recurring Revenue But With Slowing Growth And High Valuations (NASDAQ:INTU)
- INTU vs. UPST: Which AI-Driven Fintech Stock Offers Better Upside Now?
- Intuit: Avoid This Expensive Stock As Enterprise Growth Decelerates (INTU)
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Intuit (INTU) yöneticisi Dalzell 665.950 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
Günlük aralık
682.95 700.00
Yıllık aralık
532.64 813.48
- Önceki kapanış
- 674.96
- Açılış
- 692.85
- Satış
- 687.92
- Alış
- 688.22
- Düşük
- 682.95
- Yüksek
- 700.00
- Hacim
- 5.747 K
- Günlük değişim
- 1.92%
- Aylık değişim
- 4.98%
- 6 aylık değişim
- 12.13%
- Yıllık değişim
- 11.31%
21 Eylül, Pazar