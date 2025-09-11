FiyatlarBölümler
Dövizler / INTU
INTU: Intuit Inc

687.92 USD 12.96 (1.92%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INTU fiyatı bugün 1.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 682.95 ve Yüksek fiyatı olarak 700.00 aralığında işlem gördü.

Intuit Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
682.95 700.00
Yıllık aralık
532.64 813.48
Önceki kapanış
674.96
Açılış
692.85
Satış
687.92
Alış
688.22
Düşük
682.95
Yüksek
700.00
Hacim
5.747 K
Günlük değişim
1.92%
Aylık değişim
4.98%
6 aylık değişim
12.13%
Yıllık değişim
11.31%
