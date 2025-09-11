통화 / INTU
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
INTU: Intuit Inc
687.92 USD 12.96 (1.92%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INTU 환율이 오늘 1.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 682.95이고 고가는 700.00이었습니다.
Intuit Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTU News
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Intuit Reaffirms Q1 & Fiscal 2026 Guidance: Is It on Track to Deliver?
- 인튜이트, KeyBanc 목표 주가 825달러 유지...성장 전망에 주목
- Intuit stock price target maintained at $825 by KeyBanc on growth outlook
- 인튜이트, Stifel서 AI 전략 및 고급 시장 진출에 ’매수’ 등급 유지
- Intuit stock holds Buy rating at Stifel on AI strategy and upmarket push
- 애널리스트들, 인튜이트 투자자의 날 이후 긍정적 전망
- Analysts positive on INTU after analyst day
- 인튜이트, BMO, AI 모멘텀에 870달러 목표가 유지
- Intuit stock price target reiterated at $870 by BMO on AI momentum
- 인튜이트, RBC 캐피털, 견조한 중견 시장 성장세에 매수 등급 유지
- Intuit stock rating reiterated by RBC Capital on strong mid-market growth
- 인튜이트에 대한 미즈호의 아웃퍼폼 등급 재확인, 목표가 875달러
- Mizuho reiterates Outperform rating on Intuit stock with $875 target
- Intuit Inc. (INTU) Analyst/Investor Day Transcript
- Intuit reaffirms fiscal 2026 guidance at investor day event
- Investors Heavily Search Intuit Inc. (INTU): Here is What You Need to Know
- Intuit: Reiterate Buy As The Bull Case Gets Stronger (NASDAQ:INTU)
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Intuit: Recurring Revenue But With Slowing Growth And High Valuations (NASDAQ:INTU)
- INTU vs. UPST: Which AI-Driven Fintech Stock Offers Better Upside Now?
- Intuit: Avoid This Expensive Stock As Enterprise Growth Decelerates (INTU)
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- 인튜이트 (INTU) 이사, 665,950달러 상당의 주식 매도
일일 변동 비율
682.95 700.00
년간 변동
532.64 813.48
- 이전 종가
- 674.96
- 시가
- 692.85
- Bid
- 687.92
- Ask
- 688.22
- 저가
- 682.95
- 고가
- 700.00
- 볼륨
- 5.747 K
- 일일 변동
- 1.92%
- 월 변동
- 4.98%
- 6개월 변동
- 12.13%
- 년간 변동율
- 11.31%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K