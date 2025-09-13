Devises / INTU
INTU: Intuit Inc
687.92 USD 12.96 (1.92%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INTU a changé de 1.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 682.95 et à un maximum de 700.00.
Suivez la dynamique Intuit Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
INTU Nouvelles
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Intuit Reaffirms Q1 & Fiscal 2026 Guidance: Is It on Track to Deliver?
- Objectif de prix d’Intuit maintenu à 825$ par KeyBanc grâce aux perspectives de croissance
- Intuit conserve sa note d’achat chez Stifel grâce à sa stratégie d’IA
- Les analystes positifs sur INTU après la journée des analystes
- L’objectif de prix d’Intuit maintenu à 870$ par BMO grâce à la dynamique de l’IA
- La notation de l’action Intuit réitérée par RBC Capital grâce à une forte croissance sur le marché intermédiaire
- Mizuho maintient sa note Surperformance sur l’action Intuit avec un objectif de 875€
- Intuit Inc. (INTU) Analyst/Investor Day Transcript
- Investors Heavily Search Intuit Inc. (INTU): Here is What You Need to Know
- Intuit: Reiterate Buy As The Bull Case Gets Stronger (NASDAQ:INTU)
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Intuit: Recurring Revenue But With Slowing Growth And High Valuations (NASDAQ:INTU)
- Comment construire un portefeuille actions pas à pas pour débutant et expert
- INTU vs. UPST: Which AI-Driven Fintech Stock Offers Better Upside Now?
- Intuit: Avoid This Expensive Stock As Enterprise Growth Decelerates (INTU)
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
Range quotidien
682.95 700.00
Range Annuel
532.64 813.48
- Clôture Précédente
- 674.96
- Ouverture
- 692.85
- Bid
- 687.92
- Ask
- 688.22
- Plus Bas
- 682.95
- Plus Haut
- 700.00
- Volume
- 5.747 K
- Changement quotidien
- 1.92%
- Changement Mensuel
- 4.98%
- Changement à 6 Mois
- 12.13%
- Changement Annuel
- 11.31%
20 septembre, samedi