货币 / INTU
INTU: Intuit Inc
651.30 USD 0.03 (0.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INTU汇率已更改-0.00%。当日，交易品种以低点644.46和高点655.11进行交易。
关注Intuit Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
644.46 655.11
年范围
532.64 813.48
- 前一天收盘价
- 651.33
- 开盘价
- 649.37
- 卖价
- 651.30
- 买价
- 651.60
- 最低价
- 644.46
- 最高价
- 655.11
- 交易量
- 2.907 K
- 日变化
- -0.00%
- 月变化
- -0.60%
- 6个月变化
- 6.16%
- 年变化
- 5.38%
