Валюты / INTU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INTU: Intuit Inc
651.30 USD 0.03 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INTU за сегодня изменился на -0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 644.46, а максимальная — 655.11.
Следите за динамикой Intuit Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости INTU
- INTU vs. UPST: Which AI-Driven Fintech Stock Offers Better Upside Now?
- Intuit: Avoid This Expensive Stock As Enterprise Growth Decelerates (INTU)
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Директор Intuit (INTU) Далзелл продает акции на сумму $665 950
- Intuit (INTU) director Dalzell sells $665,950 in stock
- Intuit's AI Push Boosts Growth: Can TurboTax and QuickBooks Lead?
- Upstart's AI Underwriting Edge: Can It Keep Driving Loan Growth?
- Is INTU Stock a Buy, Hold or Sell After Its 12.8% Plunge in 3 Months?
- Amazon Steps Up Its Game In The AI Agent Race With New 'Quick Suite' Software: Report - Intuit (NASDAQ:INTU), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Here is What to Know Beyond Why Intuit Inc. (INTU) is a Trending Stock
- 3 High-Growth Dividend Stocks To Boost A Portfolio Now
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- BILL Beats on Q4 Earnings and Revenue Estimates, Authorizes Buyback
- Top 3 Tech Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Intuit (NASDAQ:INTU), Next Technology Holding (NASDAQ:NXTT)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Should You Buy, Sell or Hold BILL Stock Before Q4 Earnings?
- Company News for Aug 25, 2025
- Mizuho reiterates Outperform rating on Intuit stock, sees weakness as buying opportunity
- RBC on why AI is not the “death of software”
- 'May Cut' Isn't 'Will Cut', Expect More Volatility Ahead (NDX)
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Consumer Tech News (August 18–August 22): Powell Turns Dovish As Walmart, Target Earnings Steer Sentiment, While AI Hangover Hits Palantir - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Дневной диапазон
644.46 655.11
Годовой диапазон
532.64 813.48
- Предыдущее закрытие
- 651.33
- Open
- 649.37
- Bid
- 651.30
- Ask
- 651.60
- Low
- 644.46
- High
- 655.11
- Объем
- 2.907 K
- Дневное изменение
- -0.00%
- Месячное изменение
- -0.60%
- 6-месячное изменение
- 6.16%
- Годовое изменение
- 5.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.