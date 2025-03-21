Währungen / IDN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IDN: Intellicheck Inc
5.47 USD 0.13 (2.43%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IDN hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.35 bis zu einem Hoch von 5.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intellicheck Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDN News
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Intellicheck: Sticky, High-Margin Growth At A Decent Price (NASDAQ:IDN)
- Are Industrial Products Stocks Lagging Allegion (ALLE) This Year?
- Intellicheck stock price target raised to $6.50 from $5.50 at DA Davidson
- Intellicheck, Inc. (IDN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Intellicheck Mobilisa earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MSA Safety (MSA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Intellicheck stock with $6 target
- Is Broadwind Energy (BWEN) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Intellicheck Stock: A Small-Cap SaaS Name Tackling A Big Problem (NASDAQ:IDN)
- Intellicheck Now Integrates with Ping Identity’s PingOne DaVinci to Advance Access to Industry-Leading Identity Verification
- Intellicheck stock hits 52-week high at $5.46 amid growth
- Intellicheck shares upgraded to Buy at Craig-Hallum
- Intellicheck Stock Hits 52-Week High at $4.47 Amid Growth Surge
- Intellicheck stock target raised to $6 by H.C. Wainwright
- Intellicheck shares upgraded to buy, price target raised to $5.50
- Powerhouse Southern Regional Bank Significantly Expands Partnership with Intellicheck
- Intellicheck To Present at the Ladenburg Thalmann Technology EXPO25
- Intellicheck, Inc. (IDN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.35 5.57
Jahresspanne
1.92 6.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.34
- Eröffnung
- 5.39
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Tief
- 5.35
- Hoch
- 5.57
- Volumen
- 160
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- 2.43%
- 6-Monatsänderung
- 75.32%
- Jahresänderung
- 152.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K