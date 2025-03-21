Валюты / IDN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IDN: Intellicheck Inc
5.39 USD 0.20 (3.58%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IDN за сегодня изменился на -3.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.37, а максимальная — 5.65.
Следите за динамикой Intellicheck Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IDN
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Intellicheck: Sticky, High-Margin Growth At A Decent Price (NASDAQ:IDN)
- Are Industrial Products Stocks Lagging Allegion (ALLE) This Year?
- Intellicheck stock price target raised to $6.50 from $5.50 at DA Davidson
- Intellicheck, Inc. (IDN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Intellicheck Mobilisa earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MSA Safety (MSA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Intellicheck stock with $6 target
- Is Broadwind Energy (BWEN) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Intellicheck Stock: A Small-Cap SaaS Name Tackling A Big Problem (NASDAQ:IDN)
- Intellicheck Now Integrates with Ping Identity’s PingOne DaVinci to Advance Access to Industry-Leading Identity Verification
- Intellicheck stock hits 52-week high at $5.46 amid growth
- Intellicheck shares upgraded to Buy at Craig-Hallum
- Intellicheck Stock Hits 52-Week High at $4.47 Amid Growth Surge
- Intellicheck stock target raised to $6 by H.C. Wainwright
- Intellicheck shares upgraded to buy, price target raised to $5.50
- Powerhouse Southern Regional Bank Significantly Expands Partnership with Intellicheck
- Intellicheck To Present at the Ladenburg Thalmann Technology EXPO25
- Intellicheck, Inc. (IDN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.37 5.65
Годовой диапазон
1.92 6.49
- Предыдущее закрытие
- 5.59
- Open
- 5.60
- Bid
- 5.39
- Ask
- 5.69
- Low
- 5.37
- High
- 5.65
- Объем
- 210
- Дневное изменение
- -3.58%
- Месячное изменение
- 0.94%
- 6-месячное изменение
- 72.76%
- Годовое изменение
- 148.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.