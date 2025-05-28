Währungen / FF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FF: FutureFuel Corp
3.87 USD 0.18 (4.44%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FF hat sich für heute um -4.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.84 bis zu einem Hoch von 4.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die FutureFuel Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FF News
- First Mining Gold raises $24.4 million in upsized private placement
- First Mining Gold closes $12 million over-subscribed public offering
- Balancing Decline And Potential: Why FutureFuel Stock Remains A Hold (FF)
- FutureFuel to idle biodiesel production amid tax credit uncertainty
- Biofuel stocks rise on Trump admin’s plan to boost biofuel blending requirements
- First Mining Strengthens Miroir Discovery at Duparquet Gold Project with New Near-Surface Drilling Results and Expands Valentre Target Zone at Depth
Tagesspanne
3.84 4.02
Jahresspanne
3.58 6.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.05
- Eröffnung
- 4.02
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Tief
- 3.84
- Hoch
- 4.02
- Volumen
- 139
- Tagesänderung
- -4.44%
- Monatsänderung
- -0.26%
- 6-Monatsänderung
- -0.77%
- Jahresänderung
- -32.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K