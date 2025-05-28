KurseKategorien
Währungen / FF
Zurück zum Aktien

FF: FutureFuel Corp

3.87 USD 0.18 (4.44%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FF hat sich für heute um -4.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.84 bis zu einem Hoch von 4.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die FutureFuel Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FF News

Tagesspanne
3.84 4.02
Jahresspanne
3.58 6.39
Vorheriger Schlusskurs
4.05
Eröffnung
4.02
Bid
3.87
Ask
4.17
Tief
3.84
Hoch
4.02
Volumen
139
Tagesänderung
-4.44%
Monatsänderung
-0.26%
6-Monatsänderung
-0.77%
Jahresänderung
-32.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K