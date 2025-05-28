QuotazioniSezioni
Valute / FF
Tornare a Azioni

FF: FutureFuel Corp

3.85 USD 0.20 (4.94%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FF ha avuto una variazione del -4.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.84 e ad un massimo di 4.02.

Segui le dinamiche di FutureFuel Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FF News

Intervallo Giornaliero
3.84 4.02
Intervallo Annuale
3.58 6.39
Chiusura Precedente
4.05
Apertura
4.02
Bid
3.85
Ask
4.15
Minimo
3.84
Massimo
4.02
Volume
305
Variazione giornaliera
-4.94%
Variazione Mensile
-0.77%
Variazione Semestrale
-1.28%
Variazione Annuale
-32.69%
21 settembre, domenica