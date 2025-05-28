Valute / FF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FF: FutureFuel Corp
3.85 USD 0.20 (4.94%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FF ha avuto una variazione del -4.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.84 e ad un massimo di 4.02.
Segui le dinamiche di FutureFuel Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FF News
- First Mining Gold raises $24.4 million in upsized private placement
- First Mining Gold closes $12 million over-subscribed public offering
- Balancing Decline And Potential: Why FutureFuel Stock Remains A Hold (FF)
- FutureFuel to idle biodiesel production amid tax credit uncertainty
- Biofuel stocks rise on Trump admin’s plan to boost biofuel blending requirements
- First Mining Strengthens Miroir Discovery at Duparquet Gold Project with New Near-Surface Drilling Results and Expands Valentre Target Zone at Depth
Intervallo Giornaliero
3.84 4.02
Intervallo Annuale
3.58 6.39
- Chiusura Precedente
- 4.05
- Apertura
- 4.02
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- Minimo
- 3.84
- Massimo
- 4.02
- Volume
- 305
- Variazione giornaliera
- -4.94%
- Variazione Mensile
- -0.77%
- Variazione Semestrale
- -1.28%
- Variazione Annuale
- -32.69%
21 settembre, domenica