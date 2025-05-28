Moedas / FF
FF: FutureFuel Corp
4.05 USD 0.14 (3.58%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FF para hoje mudou para 3.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.04 e o mais alto foi 4.05.
Veja a dinâmica do par de moedas FutureFuel Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FF Notícias
- First Mining Gold raises $24.4 million in upsized private placement
- First Mining Gold closes $12 million over-subscribed public offering
- Balancing Decline And Potential: Why FutureFuel Stock Remains A Hold (FF)
- FutureFuel to idle biodiesel production amid tax credit uncertainty
- Biofuel stocks rise on Trump admin’s plan to boost biofuel blending requirements
- First Mining Strengthens Miroir Discovery at Duparquet Gold Project with New Near-Surface Drilling Results and Expands Valentre Target Zone at Depth
Faixa diária
4.04 4.05
Faixa anual
3.58 6.39
- Fechamento anterior
- 3.91
- Open
- 4.04
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Low
- 4.04
- High
- 4.05
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 3.58%
- Mudança mensal
- 4.38%
- Mudança de 6 meses
- 3.85%
- Mudança anual
- -29.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh