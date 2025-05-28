통화 / FF
FF: FutureFuel Corp
3.85 USD 0.20 (4.94%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FF 환율이 오늘 -4.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.84이고 고가는 4.02이었습니다.
FutureFuel Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.84 4.02
년간 변동
3.58 6.39
- 이전 종가
- 4.05
- 시가
- 4.02
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- 저가
- 3.84
- 고가
- 4.02
- 볼륨
- 305
- 일일 변동
- -4.94%
- 월 변동
- -0.77%
- 6개월 변동
- -1.28%
- 년간 변동율
- -32.69%
20 9월, 토요일