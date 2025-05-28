Devises / FF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FF: FutureFuel Corp
3.85 USD 0.20 (4.94%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FF a changé de -4.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.84 et à un maximum de 4.02.
Suivez la dynamique FutureFuel Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FF Nouvelles
- First Mining Gold raises $24.4 million in upsized private placement
- First Mining Gold closes $12 million over-subscribed public offering
- Balancing Decline And Potential: Why FutureFuel Stock Remains A Hold (FF)
- FutureFuel to idle biodiesel production amid tax credit uncertainty
- Biofuel stocks rise on Trump admin’s plan to boost biofuel blending requirements
- First Mining Strengthens Miroir Discovery at Duparquet Gold Project with New Near-Surface Drilling Results and Expands Valentre Target Zone at Depth
Range quotidien
3.84 4.02
Range Annuel
3.58 6.39
- Clôture Précédente
- 4.05
- Ouverture
- 4.02
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- Plus Bas
- 3.84
- Plus Haut
- 4.02
- Volume
- 305
- Changement quotidien
- -4.94%
- Changement Mensuel
- -0.77%
- Changement à 6 Mois
- -1.28%
- Changement Annuel
- -32.69%
20 septembre, samedi