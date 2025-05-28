通貨 / FF
FF: FutureFuel Corp
4.05 USD 0.14 (3.58%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FFの今日の為替レートは、3.58%変化しました。日中、通貨は1あたり3.93の安値と4.08の高値で取引されました。
FutureFuel Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FF News
- First Mining Gold raises $24.4 million in upsized private placement
- First Mining Gold closes $12 million over-subscribed public offering
- Balancing Decline And Potential: Why FutureFuel Stock Remains A Hold (FF)
- FutureFuel to idle biodiesel production amid tax credit uncertainty
- Biofuel stocks rise on Trump admin’s plan to boost biofuel blending requirements
- First Mining Strengthens Miroir Discovery at Duparquet Gold Project with New Near-Surface Drilling Results and Expands Valentre Target Zone at Depth
1日のレンジ
3.93 4.08
1年のレンジ
3.58 6.39
- 以前の終値
- 3.91
- 始値
- 3.94
- 買値
- 4.05
- 買値
- 4.35
- 安値
- 3.93
- 高値
- 4.08
- 出来高
- 209
- 1日の変化
- 3.58%
- 1ヶ月の変化
- 4.38%
- 6ヶ月の変化
- 3.85%
- 1年の変化
- -29.20%
