货币 / FF
FF: FutureFuel Corp
3.92 USD 0.03 (0.76%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FF汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点3.90和高点4.04进行交易。
关注FutureFuel Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FF新闻
- First Mining Gold raises $24.4 million in upsized private placement
- First Mining Gold closes $12 million over-subscribed public offering
- Balancing Decline And Potential: Why FutureFuel Stock Remains A Hold (FF)
- FutureFuel to idle biodiesel production amid tax credit uncertainty
- Biofuel stocks rise on Trump admin’s plan to boost biofuel blending requirements
- First Mining Strengthens Miroir Discovery at Duparquet Gold Project with New Near-Surface Drilling Results and Expands Valentre Target Zone at Depth
日范围
3.90 4.04
年范围
3.58 6.39
- 前一天收盘价
- 3.95
- 开盘价
- 3.97
- 卖价
- 3.92
- 买价
- 4.22
- 最低价
- 3.90
- 最高价
- 4.04
- 交易量
- 240
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- 1.03%
- 6个月变化
- 0.51%
- 年变化
- -31.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值