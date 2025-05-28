Валюты / FF
FF: FutureFuel Corp
3.95 USD 0.04 (1.02%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FF за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.89, а максимальная — 3.96.
Следите за динамикой FutureFuel Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FF
- First Mining Gold raises $24.4 million in upsized private placement
- First Mining Gold closes $12 million over-subscribed public offering
- Balancing Decline And Potential: Why FutureFuel Stock Remains A Hold (FF)
- FutureFuel to idle biodiesel production amid tax credit uncertainty
- Biofuel stocks rise on Trump admin’s plan to boost biofuel blending requirements
- First Mining Strengthens Miroir Discovery at Duparquet Gold Project with New Near-Surface Drilling Results and Expands Valentre Target Zone at Depth
Дневной диапазон
3.89 3.96
Годовой диапазон
3.58 6.39
- Предыдущее закрытие
- 3.91
- Open
- 3.94
- Bid
- 3.95
- Ask
- 4.25
- Low
- 3.89
- High
- 3.96
- Объем
- 226
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 1.80%
- 6-месячное изменение
- 1.28%
- Годовое изменение
- -30.94%
