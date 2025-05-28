Divisas / FF
FF: FutureFuel Corp
3.91 USD 0.04 (1.01%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FF de hoy ha cambiado un -1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.90, mientras que el máximo ha alcanzado 4.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FutureFuel Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FF News
- First Mining Gold raises $24.4 million in upsized private placement
- First Mining Gold closes $12 million over-subscribed public offering
- Balancing Decline And Potential: Why FutureFuel Stock Remains A Hold (FF)
- FutureFuel to idle biodiesel production amid tax credit uncertainty
- Biofuel stocks rise on Trump admin’s plan to boost biofuel blending requirements
- First Mining Strengthens Miroir Discovery at Duparquet Gold Project with New Near-Surface Drilling Results and Expands Valentre Target Zone at Depth
Rango diario
3.90 4.04
Rango anual
3.58 6.39
- Cierres anteriores
- 3.95
- Open
- 3.97
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Low
- 3.90
- High
- 4.04
- Volumen
- 249
- Cambio diario
- -1.01%
- Cambio mensual
- 0.77%
- Cambio a 6 meses
- 0.26%
- Cambio anual
- -31.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B