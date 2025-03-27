KurseKategorien
Währungen / EDAP
Zurück zum Aktien

EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O

2.40 USD 0.07 (3.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EDAP hat sich für heute um 3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.35 bis zu einem Hoch von 2.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDAP News

Tagesspanne
2.35 2.40
Jahresspanne
1.26 3.08
Vorheriger Schlusskurs
2.33
Eröffnung
2.35
Bid
2.40
Ask
2.70
Tief
2.35
Hoch
2.40
Volumen
5
Tagesänderung
3.00%
Monatsänderung
7.62%
6-Monatsänderung
2.13%
Jahresänderung
-8.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K