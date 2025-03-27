Währungen / EDAP
EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O
2.40 USD 0.07 (3.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDAP hat sich für heute um 3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.35 bis zu einem Hoch von 2.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EDAP News
- France approves reimbursement for EDAP’s prostate cancer treatment
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- EDAP earnings beat by €0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: EDAP TMS Q2 2025 reports revenue growth, stock rises
- EDAP secures €36 million credit facility from European Investment Bank
- EDAP TMS at Jefferies Conference: Strategic Shift to HIFU Therapy
- edap tms sa announces shareholder meeting for june 2025
- EDAP to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright cuts EDAP stock price target to $14
- EDAP earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- EDAP Reports First Quarter 2025 Financial Results
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.35 2.40
Jahresspanne
1.26 3.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.33
- Eröffnung
- 2.35
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Tief
- 2.35
- Hoch
- 2.40
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 3.00%
- Monatsänderung
- 7.62%
- 6-Monatsänderung
- 2.13%
- Jahresänderung
- -8.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K