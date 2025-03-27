통화 / EDAP
EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O
2.50 USD 0.17 (7.30%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EDAP 환율이 오늘 7.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.34이고 고가는 2.65이었습니다.
EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EDAP News
- France approves reimbursement for EDAP’s prostate cancer treatment
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- EDAP earnings beat by €0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: EDAP TMS Q2 2025 reports revenue growth, stock rises
- EDAP secures €36 million credit facility from European Investment Bank
- EDAP TMS at Jefferies Conference: Strategic Shift to HIFU Therapy
- edap tms sa announces shareholder meeting for june 2025
- EDAP to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright cuts EDAP stock price target to $14
- EDAP earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- EDAP Reports First Quarter 2025 Financial Results
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.34 2.65
년간 변동
1.26 3.08
- 이전 종가
- 2.33
- 시가
- 2.35
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- 저가
- 2.34
- 고가
- 2.65
- 볼륨
- 80
- 일일 변동
- 7.30%
- 월 변동
- 12.11%
- 6개월 변동
- 6.38%
- 년간 변동율
- -4.94%
20 9월, 토요일