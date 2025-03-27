货币 / EDAP
EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O
2.33 USD 0.07 (2.92%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EDAP汇率已更改-2.92%。当日，交易品种以低点2.30和高点2.43进行交易。
关注EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EDAP新闻
- France approves reimbursement for EDAP’s prostate cancer treatment
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- EDAP earnings beat by €0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: EDAP TMS Q2 2025 reports revenue growth, stock rises
- EDAP secures €36 million credit facility from European Investment Bank
- EDAP TMS at Jefferies Conference: Strategic Shift to HIFU Therapy
- edap tms sa announces shareholder meeting for june 2025
- EDAP to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright cuts EDAP stock price target to $14
- EDAP earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- EDAP Reports First Quarter 2025 Financial Results
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.30 2.43
年范围
1.26 3.08
- 前一天收盘价
- 2.40
- 开盘价
- 2.42
- 卖价
- 2.33
- 买价
- 2.63
- 最低价
- 2.30
- 最高价
- 2.43
- 交易量
- 100
- 日变化
- -2.92%
- 月变化
- 4.48%
- 6个月变化
- -0.85%
- 年变化
- -11.41%
