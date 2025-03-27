Moedas / EDAP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O
2.34 USD 0.06 (2.50%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EDAP para hoje mudou para -2.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.30 e o mais alto foi 2.44.
Veja a dinâmica do par de moedas EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDAP Notícias
- France approves reimbursement for EDAP’s prostate cancer treatment
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- EDAP earnings beat by €0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: EDAP TMS Q2 2025 reports revenue growth, stock rises
- EDAP secures €36 million credit facility from European Investment Bank
- EDAP TMS at Jefferies Conference: Strategic Shift to HIFU Therapy
- edap tms sa announces shareholder meeting for june 2025
- EDAP to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright cuts EDAP stock price target to $14
- EDAP earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- EDAP Reports First Quarter 2025 Financial Results
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.30 2.44
Faixa anual
1.26 3.08
- Fechamento anterior
- 2.40
- Open
- 2.30
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Low
- 2.30
- High
- 2.44
- Volume
- 29
- Mudança diária
- -2.50%
- Mudança mensal
- 4.93%
- Mudança de 6 meses
- -0.43%
- Mudança anual
- -11.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh