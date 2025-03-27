Devises / EDAP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O
2.50 USD 0.17 (7.30%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EDAP a changé de 7.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.34 et à un maximum de 2.65.
Suivez la dynamique EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDAP Nouvelles
- France approves reimbursement for EDAP’s prostate cancer treatment
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- EDAP earnings beat by €0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: EDAP TMS Q2 2025 reports revenue growth, stock rises
- EDAP secures €36 million credit facility from European Investment Bank
- EDAP TMS at Jefferies Conference: Strategic Shift to HIFU Therapy
- edap tms sa announces shareholder meeting for june 2025
- EDAP to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright cuts EDAP stock price target to $14
- EDAP earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- EDAP Reports First Quarter 2025 Financial Results
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.34 2.65
Range Annuel
1.26 3.08
- Clôture Précédente
- 2.33
- Ouverture
- 2.35
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Plus Bas
- 2.34
- Plus Haut
- 2.65
- Volume
- 80
- Changement quotidien
- 7.30%
- Changement Mensuel
- 12.11%
- Changement à 6 Mois
- 6.38%
- Changement Annuel
- -4.94%
20 septembre, samedi