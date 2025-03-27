Valute / EDAP
EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O
2.50 USD 0.17 (7.30%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDAP ha avuto una variazione del 7.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.34 e ad un massimo di 2.65.
Segui le dinamiche di EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EDAP News
Intervallo Giornaliero
2.34 2.65
Intervallo Annuale
1.26 3.08
- Chiusura Precedente
- 2.33
- Apertura
- 2.35
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Minimo
- 2.34
- Massimo
- 2.65
- Volume
- 80
- Variazione giornaliera
- 7.30%
- Variazione Mensile
- 12.11%
- Variazione Semestrale
- 6.38%
- Variazione Annuale
- -4.94%
21 settembre, domenica