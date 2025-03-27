通貨 / EDAP
EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O
2.33 USD 0.07 (2.92%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EDAPの今日の為替レートは、-2.92%変化しました。日中、通貨は1あたり2.30の安値と2.44の高値で取引されました。
EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing Oダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EDAP News
- France approves reimbursement for EDAP’s prostate cancer treatment
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- EDAP earnings beat by €0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: EDAP TMS Q2 2025 reports revenue growth, stock rises
- EDAP secures €36 million credit facility from European Investment Bank
- EDAP TMS at Jefferies Conference: Strategic Shift to HIFU Therapy
- edap tms sa announces shareholder meeting for june 2025
- EDAP to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright cuts EDAP stock price target to $14
- EDAP earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- EDAP Reports First Quarter 2025 Financial Results
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.30 2.44
1年のレンジ
1.26 3.08
- 以前の終値
- 2.40
- 始値
- 2.30
- 買値
- 2.33
- 買値
- 2.63
- 安値
- 2.30
- 高値
- 2.44
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- -2.92%
- 1ヶ月の変化
- 4.48%
- 6ヶ月の変化
- -0.85%
- 1年の変化
- -11.41%
